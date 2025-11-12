У четвер в Україні діятимуть графіки: як вимикатимуть світло 13 листопада

Обмеження запровадили через наслідки російських атак на українську енергосистему.

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів нашої країни вводитимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Як пояснили в Укренерго, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ворожих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Час і обсяги застосування обмежень:

• Графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

• Графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінити. У випадку подачі електроенергії за графіком у Національній енергетичній компанії закликають споживати її в ощадливому режимі.

Графіки відключень – Київська область

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення електроенергії у Київській області. У деяких населених пунктах електропостачання може бути відсутнє до трьох з половиною годин. У разі змін енергетична компанія обіцяє оперативно інформувати користувачів через свій Telegram-канал.

Атаки РФ на українську енергетику та їх наслідки

Як повідомляв раніше УНІАН, руйнівні атаки ворога тривають, і через їхні наслідкиу більшості регіонів запроваджуються заходи обмеження споживання. У Міненерго розповіли, що найгірша ситуація зі світлом 12 листопада була на Одещині (знеструмлені понад 12 тисяч абонентів), Дніпропетровщині (8600) та Запоріжжі (близько 6500). Крім того, складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах.

У ніч на 11 листопада Росія вдарила по Одещині, загорілось кілька енергооб’єктів. Також було пошкоджено депо "Укрзалізниці". За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, критична інфраструктура працювала на генераторах, відкрито пункти незламності.

