Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Через наслідки таких атак у більшості регіонів запроваджені заходи обмеження споживання обсягом від 2 до 4 черг, що діятимуть до кінця доби, повідомляє "Укренерго".

За минулу добу армія агресора атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тож для побутових споживачів запроваджено графіки погодинних відключень.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу також діятимуть з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів країни.

Споживання електроенергії залишається стабільно високим, але без суттєвих коливань. Станом на 9 ранку середи воно було аналогічним до показника в той же час у вівторок.

Так само добовий максимум споживання ввечері 11 листопада відповідав максимуму попереднього дня – понеділка, 10 листопада.

В Міненерго радять перевіряти актуальні графіки відключень світла на офіційних ресурсах місцевих операторів системи розподілу.

Також енергетики вкотре закликали використовувати електрику ощадливо, особливо в пікові години вранці та ввечері, і не вмикати потужні прилади в мережу по 22:00.

Удари РФ по інфраструктурі України - останні новини

В ніч на 11 листопада окупаційні війська РФ завдали масованого удару по Одещині за допомогою БПЛА, що призвело до пожеж на кількох енергооб’єктах. Також було пошкоджене залізничне депо.

Осколкові поранення отримала одна людина, критичну інфраструктуру довелося забезпечувати світлом за допомогою генераторів.

Енергетика України вразлива перед ворогом через інспекції МАГАТЕ, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев. За його словами, в цій структурі досі продовжує працювати багато росіян. Тож в РФ мають доступ до звітів інспекцій МАГАТЕ, які відвідували підстанції "Укренерго" з фото- та відеофіксацією.

