У вівторок, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи для обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень запроваджуються з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг. Для промислових споживачів також цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та порадили стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. За оптимістичним сценарієм їх можуть скасувати у квітні.

Сьогодні, 8 грудня, у низці областей України запроваджено екстрені відключення. Причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак, повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання, і аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

