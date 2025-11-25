Графіки відключень 26 листопада: хто й на скільки залишиться без світла в середу

Нещодавні ракетно-дронові обстріли інфраструктури змушують вдаватися до запровадження лімітів на споживання.

В середу, 26 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження будуть застосовані через наслідки ударів російських окупаційних військ по енергетичній інфраструктурі. Погодинні графіки подачі світла діятимуть обсягом від 0,5 до 2,5 черги протягом всієї доби в середу.

Для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності так само протягом доби.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій енергетики попереджають про можливість зміни графіків або навіть застосування аварійних відключень і радять для отримання оперативної інформації моніторити офіційні сторінки обленерго.

Графік відключення світла Київ

Мешканці столиці розбиті на вже звичні 6 черг по дві підчерги в кожній. Для переважної більшості місцян відключення будуть застосовуватися двічі на добу. Тільки у черги №5 світло вимикатимуть в три етапи – по чотири години вдень та пізно ввечері та деякий час на початку ночі середи.

Графік відключення світла Київська область

На Київщині вперше за довгий час у всіх споживачів вимикати світло будуть двічі за добу. Але у когось це будуть ранкові та післяобідні години, а у когось електроенергії не буде вдень та ввечері – або вночі.

Графік відключення світла Дніпропетровська область

З 12 півчерг на Дніпропетровщині у двох третин споживачів світло будуть вимикати двічі на добу. Для решти 4 півчерг обмеження подачі електроенергії застосовуватимуть в 3 етапи. Максимальний інтервал відключення – 7 годин.

Відключення світла в Україні

З 24 на 25 листопада Кремль вчергове запустив по Україні сотні дронів та десятки ракет. Під прицілом ворога опинилися енергетичні об’єкти у Києві та ряді областей. За словами експертів, регіони, що зазнали ударів, найближчими днями можуть стикнутися з жорсткими графіками відключення світла.

Для того, щоб дізнатися ситуацію з подачею електроенергії в певному регіоні країни, можна скористатися офіційними джерелами в інтернеті. За умови запровадження аварійних відключень – графіки не діятимуть.

