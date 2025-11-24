В компанії відповіли, що треба зробити, аби платити менше.

Українці скаржаться на те, що попри відключення електроенергії, вони продовжують отримувати великі платіжки за світло.

За логікою, відключення електроенергії в Україні ведуть до зменшення її споживання – відповідно, має зменшуватися і сума до сплати у квитанціях за електроенергію. Проте так відбувається не завжди, повідомляє Yasno.

Аби дійсно платити менше, треба дотримуватися трьох простих порад, кажуть енергетики.

Щоб отримувати розрахунки за фактично спожиту електроенергію, потрібно щомісяця вчасно передавати показання лічильника. Якщо цього не робити, розрахунок спожитої електроенергії відбувається за середньодобовим споживанням.

Протягом перших 30 хвилин після відновлення подачі електроенергії треба вмикати прилади поступово. Якщо ввімкнути багато потужних електроприладів одночасно одразу після появи світла, це створить різкий стрибок споживання.

Потрібно також користуватися енергоефективною технікою, яка споживає менше. Під час зниження температури краще одягатися тепліше та не вмикати прилади для обігріву помешкання, такі як тепла підлога, обігрівачі тощо на максимум. Вони суттєво збільшують споживання.

"Кожна сім’я реально може зменшити споживання електроенергії на 25-30%. Якщо не змінювати підхід до споживання, то ви все одно, коли вмикають світло, будете надолужувати звичне споживання", – попереджає генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що енергетики радять споживати світло економно, уникаючи одночасної роботи в мережі кількох потужних приладів, а замість обігріву квартир за рахунок кондиціонерів та обігрівачів, вдягати додатковий светр, щоб не мерзнути.

В свою чергу в Міністерстві енергетики зазначили, що внаслідок масованих обстрілів російських окупантів всі великі теплові та гідроелектростанції України пошкоджені. Усі вироблені гігавати йдуть на внутрішнє споживання, комерційний експорт електроенергії Україною наразі не здійснюється.

