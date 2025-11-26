До кінця тижня у більшості регіонів України обсяг відключень скоротиться до щонайбільше двох черг. Це буде можливим за умови відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко.
Проте, за його словами, так пощастить не усім, адже є регіони, які більше постраждали внаслідок ворожих атак.
"Є прикордонні, прифронтові регіони, по яких ворог б'є щодня, і там дуже важко ремонтним бригадам виконувати роботи. Тому гарантувати нічого не можна", - сказав він.
Говорячи про наслідки нещодавньої масованої атаки Росії на енергосистему України, Зайченко зауважив, що більшість пошкоджень об’єктів "Укренерго" вже усунено і "обладнання включено в роботу".
"Енергетики працюють цілодобово. Ми організували максимальну кількість бригад, які можуть виконувати роботу одночасно на одному об’єкті, і наші споживачі вже відчули послаблення графіків відключень. Я сподіваюся, що графіки будуть й надалі послаблюватися", - зазначив очільник "Укренерго".
Атаки Росії на енергосистему України - останні новини
В ніч проти 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Основна маса ворожих дронів та ракет полетіла на Київ.
У Міненерго додали, що, окрім Києва, російські дрони та ракети летіли на енергетичні об’єкти ще у п'яти областях. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів.
За день до цього ворог вдарив по енергетиці чотирьох областей, залишивши без світла десятки тисяч українців.