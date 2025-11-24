Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Армія Російскої Федерації атакувала енергетичні об’єкти в чотирьох областях України. Без світла залишилися десятки тисяч українців, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що під ворожий удар потрапила енергетична інфраструктура Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

"Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів", - додають у Міненерго.

У відомстві наголосили, що енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

В міністерстві також нагадали, що протягом 24 листопада в усіх регіонах України будуть почергово відключати світло побутовим споживачам. Промисловість та бізнес мають обмежити споживання струму відповідно до графіків обмеження потужності.

В "Укренерго" додали, що через негоду повністю або частково знеструмлено 45 населених пунктів на Львівщині.

"Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби", - зазначається у повідомленні.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Диспетчери енергосистеми також нагадали, що ситуація в енергосистемі протягом дня може змінюватися та порадили стежити за актуальними графіками відключень світла на офіційний сайтах відповідних обленерго.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

Росія продовжує тероризувати українську енергетику. Так, в ніч на 21 листопада ворог вчергове вдарив по енергетичних об'єктах у кількох областях, залишивши без світла частину споживачів у Харківській та Дніпропетровській областях.

За два дні до цього, у ніч на 19 листопада, Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. За даними Міненерго, ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Через складну ситуацію в енергетиці компанія ДТЕК кілька разів оновлювала графіки відключень світла на 19 листопада для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

