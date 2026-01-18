Графіки відключень світла на понеділок: коли не буде електроенергії 19 січня

Причиною введення обмежувальних заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Завтра, 19 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причиною введення обмежувальних заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" закликали споживати електроенергію економно, коли вона з'являється за графіком.

Раніше секретар Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войцицька розповіла, що зараз робота української енергосистеми тримається майже повністю на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Вона заявила, що якщо ці три станції одночасно вийдуть з ладу, Україна зіткнеться з дуже серйозними проблемами.

Войцицька зазначила, що за підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання. Тому навіть якщо росіяни зможуть відключити від єдиної енергосистеми одну або дві АЕС, повернути їх в дію можна буде значно швидше, ніж якби це сталося в попередні роки.

