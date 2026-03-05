Кремль виграє від війни: російська нафта знову прямує до Індії

Російські судна з нафтою, які раніше прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію.

Індія готова нарощувати закупівлі російської нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що два танкери, які разом перевозять близько 1,4 млн барелів нафти марки Urals, цього тижня розвантажаться в індійських портах. Раніше вони прямували до Східної Азіъ, про що свідчать дані компаній Kpler і Vortexa.

Танкер Odune класу Suezmax, що перевозить 730 тисяч барелів нафти, прибув у 4 березня до порту Парадіп на східному узбережжі Індії. Водночас танкер Matari класу Aframax із понад 700 тисячами барелів на борту має прибути до Вадінару на заході Індії 5 березня.

Фахівці припускають подальші зміни пунктів призначення суден з нафтою. Наприклад, танкер Indri класу Suezmax, який перебуває в Аравійському морі та сигналізує про курс на Сінгапур, цього тижня різко повернув на північ у бік Індії.

Зазначимо, що усі три судна – Odune, Matari та Indri – торік потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.

Нагадаємо, Індія стала найважливішим покупцем російської "‎морської"‎ нафти після вторгнення Росії в Україну. Нафта Urals, яку відвантажують у Балтійському та Чорному морях, була популярною серед індійських нафтопереробників, однак цього року обсяги постачання різко скоротилися через тиск США на Нью-Делі з вимогою припинити її закупівлю.

Війна на Близькому Сході підвищила ризики дефіциту нафти, так що переробники в південноазійській країні, схоже, знову звертаються до російської сировини.

Війна в Ірані та ринок енергоносіїв - останні новини

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході постачання через Ормузьку протоку майже повністю припинилося. Це викликало занепокоєння Індії та інших країн – імпортерів нафти.

Нещодавно індійські державні нафтопереробні компанії разом з урядовими посадовцями провели нараду, під час якої обговорили ситуацію з війною в Ірані. Повідомлялося, що третій за величиною імпортер нафти у світі розглядає варіанти, які включають чергове звернення до РФ.

На думку деяких фахівців, Кремлю радуватися зарано. За їх словами, Росії буде важко повною мірою скористатися різким стрибком світових цін на нафту через атаки українських дронів та несприятливі погодні умови, які обмежують її експортні можливості. При цьому ситуація для Москви все одно краща, ніж була до початку війни на Близькому Сході.

