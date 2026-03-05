Іранські удари і блокування стратегічної протоки женуть ціни на нафту у космос

Трейдери не вірять швидке завершення війни в Ірані, а деякі аналітики не виключають нового стрімкого зростання котирувань.

Ціни на нафту зранку 5 березня продовжили зростати. Війна США та Ізраїлю проти Ірану перервала постачання нафти до ключових імпортерів через Ормузьку протоку, а сторони конфлікту пообіцяли продовжувати боротьбу, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 10:33 за київським часом вартість нафти марки Brent підскочила на 2,2 долара - до 83,60 долара за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 77,03 долара за барель, додавши 2,38 долара.

Видання констатує, що головною проблемою ринку залишається Ормузька протока, хоча іранський військовий командир Амір Хейдарі заявив в ефірі тамтешнього державного телебачення, що "ми взагалі не віримо в закриття" цього маршруту.

"Проте ефективна блокада протоки протягом декількох днів призвела до зупинки поставок нафти з Ірану, а також з інших країн Перської затоки, що змусило деяких виробників почати скорочувати видобуток", - зазначають журналісти.

До того ж Іран пообіцяв посилити та розширити удари в найближчі дні. Старший аналітик ринку в брокерській компанії Phillip Nova Pte. Пріянка Сачдева зазначає, що ще один успішний удар по танкеру може призвести до нового стрибка цін на "чорне золото".

"Якщо ми побачимо ще хоча б один успішний удар по нафтовому танкеру або інфраструктурі, або тривалі збитки, ціни можуть знову різко зрости", – зазначила вона.

Reuters зазначає, що 4 березня американський підводний човен потопив іранський військовий корабель біля Шрі-Ланки, в результаті чого загинуло щонайменше 80 осіб.

У відповідь Іран завдав удару по нафтових танкерах в Ормузькій протоці та поблизу неї. Журналісти з посиланням на дані Британської служби морської торгівлі зазначають, що вибухи були зафіксовані поблизу танкера біля Кувейту. Вранці 5 березня Іран запустив хвилю ракет по Ізраїлю.

Видання, з посиланням на власні джерела, додає, що через перебої з постачанням нафти і заповненістю сховищ Ірак - другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, скоротив видобуток майже на 1,5 мільйона барелів на день.

Нафтотрейдери, з якими спілкувалися журналісти Reuters на умовах анонімності очікують подальшого зростання цін на нафту, бо не бачать перспектив швидкого завершення війни.

Ситуація в Ірані - останні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Агенство Reuters зазначає, що блокада Ормузької протоки може зупинити експорт з ключових нафтових країн

