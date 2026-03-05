Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети для Patriot, - Зеленський

Україна занепокоєна, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки ракет для ППО.

Україна відкрита до обміну з партнерами з Близького Сходу технологіями та зброєю, зокрема дронів-перехоплювачів "Шахедів" на ракети для Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо. Тим більше що є запит від європейців і від Сполучених Штатів Америки. До нас є запити, що треба з партнерами з Близького Сходу поділитися досвідом", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна сама перебуває у війні, і має дефіцит зброї, яка є в цих країн.

Відео дня

"У них є ракети для "петріотів", але ракетами для "петріотів" сотні або тисячі "Шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", - зауважив Зеленський.

Зеленський про проблему з ракетами для ППО

Він також підкреслив, що іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала українців. За словами глави держави, зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони.

"Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", - розповів президент.

Війна в Ірані - ви могли це пропустити

Як повідомляв УНІАН, військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців. Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, швидше за все, до вересня.

Тим часом FT пише, що Пентагон і, щонайменше, одна з країн Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для відбиття атак іранських "шахедів".

