Штурмовик A-29 Super Tucano отримує систему ШІ для боротьби з дронами

Система ШІ Gunslinger автоматизує виявлення та знищення безпілотників, підвищуючи ефективність A-29 Super Tucano у боротьбі з дронами.

Бразильська компанія Embraer у партнерстві з розробником Valkyrie Aero оголосила про інтеграцію системи штучного інтелекту Gunslinger у штурмовик A-29 Super Tucano.

Як повідомляє пресслужба компанії, нова технологія дозволяє автоматизувати виявлення, відстеження та нейтралізацію безпілотних літальних апаратів у режимі реального часу, доповнюючи існуючі сенсори літака. Система Gunslinger використовує алгоритми ШІ для прийняття тактичних рішень, що робить Super Tucano ефективним і недорогим засобом боротьби з дронами.

Штурмовик забезпечує низьку вартість льотної години, високу автономність і маневреність, дозволяючи безпечно вирівнювати швидкість із ударними дронами-камікадзе та застосовувати керовані ракети й кулеметне озброєння. Це створює ефективну платформу для знищення дешевих безпілотників без витрачання дефіцитних зенітних ракет.

Польща вже розглядає A-29 Super Tucano як платформу проти дронів типу Shahed. Крім того, компанії представили технічні характеристики літака, варіанти комплектації та оцінку експлуатаційних витрат для потенційних контрактів.

A-29 Super Tucano - останні оновлення

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року бразильський авіабудівний конгломерат Embraer оголосив про оновлення свого легкого гвинтового штурмовика A-29 Super Tucano з перетворенням його на спеціалізований винищувач безпілотників.

Йдеться не про якусь глобальну модернізацію, а радше про створення окремої конфігурації літака. Її встановлення, як зазначають у компанії, доступне всім наявним та потенційним операторам.

