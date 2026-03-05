У 'ПриватБанку' різко подорожчала валюта: який курс долара і євро в четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 5 березня, подорожчав на 40 копійок і становить 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс також на 40 копійок і становить 51,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подорожчав до 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс до 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 березня – 43,45 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс одразу на 43 копійки і становить 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 43 копійки і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,55 гривні за євро.

