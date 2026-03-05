Зеленський сказав, коли очікується новий обмін полоненими

Тистороння зустріч Україна-США-Росія відкладається через події на Близькому Сході.

Наступна тристороння зустріч Україна – США – Росія відтерміновується через події на Близькому Сході, але Київ розраховує на обмін полоненими, про який попередньо була домовленість. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наступна тристороння зустріч Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня, залежно від того, що буде відбуватись у світі.

"Зараз у світі ще одна війна на Близькому Сході. Ми говорили з американською стороною – тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, – про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході. Але ми дуже сподіваємося, що буде все-таки підтверджено обмін, про який ми домовлялися в ході попередніх зустрічей", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей.

"Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес", - додав він.

Війна в Ірані - інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна відкрита до обміну з партнерами з Близького Сходу технологіями та зброєю, зокрема дронів-перехоплювачів "Шахедів" на ракети для Patriot.

Він також підкреслив, що іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала українців. За словами глави держави, зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони.

За словами президента, є занепокоєння, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України.

