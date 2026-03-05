Названо найвигідніші Android-смартфони весни 2026 року: від бюджетних до топів

Найвигідніший для придбання флагман продає Red Magic. У бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Команда бенчмарку AnTuTu представила оновлені рейтинги найоптимальніших Android-телефонів за співвідношенням ціни та потужності в березні 2026 року.

Для зручності всі смартфони розділили на п'ять категорій: до 999 юанів (~145 доларів), до 1999 юанів (~290 доларів), до 2999 юанів (~430 доларів), до 3999 юанів (~580 доларів), від 3999 юанів і дорожче. Для опитування брали китайський ринок, але більшість моделей зі списку представлені і на глобальному ринку.

Ультрабюджетний сегмент. Найвигідніший смартфон до 145 доларів – Redmi Note 15. У нього всередині досить спритний процесор Snapdragon 6 Gen 3, якого вистачає для сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Друге і третє місця розділили Redmi Note 14G і Redmi Note 14 Pro.

Найвигідніший смартфон до 145 доларів – Redmi Note 15. У нього всередині досить спритний процесор Snapdragon 6 Gen 3, якого вистачає для сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Друге і третє місця розділили Redmi Note 14G і Redmi Note 14 Pro. Бюджетний сегмент. Redmi Turbo 4 помітно втратив у ціні, тож цю модель можна придбати за $250 та за ці гроші отримати потужний процесор Dimensity 8400-Ultra, акумулятор 6550 мАг і 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X в базі. За ним розташувалися OnePlus Ace5 Racing Edition і Redmi Turbo 4 Pro.

Середньобюджетний сегмент . Незважаючи на статус "середняка", Redmi K90 може похвалитися торішнім флагманським чіпом Snapdragon 8 Elite, 2К-екраном і батареєю 7100 мАг. На другому і третьому місцях – iQOO Neo10 Pro+ Neo10 Pro і OnePlus Ace 6

Субфлагмани. У сегменті дорожчих пристроїв (до $580) лідирує Honor Win. Телефон вийшов примітним – крім передового процесора від Qualcomm, акумулятор отримав ємність 10 000 мАг. Можна легко отримати два дні використання. За ним розташувалися realme GT8 Pro і Redmi K90 Pro Max.

Флагмани. Найвигідніший для придбання флагман продає Nubiua: її Red Magic 11 Pro отримав топове актуальне залізо і ICE Magic, першу на ринку комбінацію повітряного і водяного охолодження. На другому і третьому місцях – Nubia Z80 Ultra і iQOO 15 Ultra. Всі три флагмани базуються на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Відео дня

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, AnTuTu опублікував рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. У топі дебютував iQOO 15 Ultra з активним охолодженням на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

А якщо ви з тих користувачів, для яких час роботи батареї – один з його головних аспектів, то експерти склали рейтинг найбільш автономних смартфонів на ринку. До рейтингу увійшли 15 пристроїв – від преміальних флагманів до доступних Android-фонів вартістю менше 300 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: