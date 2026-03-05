РФ може надавати Ірану ППО та електроніку для 'Шахедів', - Зеленський

Глава держави переконаний, що Росія допомагає іранському режиму зброєю.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в іранських ударних дронах типу "Шахед" є російські компоненти. Також у РФ багато систем ППО, які можуть передаватися іранському режиму. Про це глава держави сказав інтервʼю для Rai Italia.

"На сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього", - відзначив президент.

Як нагадав глава держави, всі сили РФ зараз - "або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України".

Зеленський упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю.

"Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "Шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів, якщо вони поділяться інформацією, це підтвердять. Тому що в іранських "Шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо", - відзначив Зеленський.

Також глава держави розповів, що ще може Росія давати Ірану.

"Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато", - наголосив Зеленський.

Війна в Ірані та Україна

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня США та Ізраїль розпочали операцію "Епічна Лють". В перший же день операції було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Зеленський відзначає, що у зв’язку з війною в Ірані для України постають деякі додаткові ризики.

Також Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами, якщо лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя, сказав президент.

