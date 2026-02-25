Графіки відключень на 26 лютого: коли в Україні не буде світла у четвер

Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

У четвер, 26 лютого, в більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за кожною адресою в "Укренерго" радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графіки відключень для Сумщини

У Сумській області 26 лютого діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Як повідомили в "Сумиобленерго", протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключення для Полтавщини

Як повідомляє "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 26 лютого 2026 року будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Так, з 00:00 по 06:00 заплановані відключення в обсязі 1.5 черг, з 06:00 по 08:00 – в обсязі 2.5 черг. З 08:00 по 20:00 світло вимикатимуть найбільше – в обсязі 4 черг, а з 20:00 по 23:59 запроваджені графіки в обсязі 2.5 черг.

Графіки відключень для Чернівецької області

"Чернівціобленерго" опублікувало графіки вимкнень електроенергії для області. Завтра, 26 лютого, у всіх чергах світло буде відсутнє в середньому 2,5 години на день. При цьому споживачів просять ощадливо споживати електроенергію у години пікового навантаження на енергосистему (09:00-11:00 та 18:00-20:00).

Графіки відключень для Запорізької області

Як зазначає "Запоріжжяобленерго", відповідно до команди НЕК "Укренерго", 26 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень для Києва

У столиці продовжують діяти індивідуальні графіки відключень світла для кожного будинку. Їх можна дізнатися на офіційному сайті ДТЕК та у чат-боті.

Ситуація в енергетиці – інші новини

Спрогнозувати повернення до постійних графіків відключень електроенергії у Києві важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі. Очікувати на звичні графіки не варто мінімум до квітня, заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Агенство Reuters писало, що економіка України переживає найважчий період з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Ворог завдав масштабних руйнувань енергосистемі країни. За даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, енергетична криза коштувала державному бюджету близько 12 мільярдів гривень митних та податкових надходжень лише у січні.

Підприємствам доводиться боротися зі зниженням виробництва, зростанням витрат, порушенням ланцюгів поставок та збільшенням термінів доставки. Все це впливає на конкурентоспроможність і призведе до зростання інфляції.

