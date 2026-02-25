Україна отримає багатомільярдну допомогу від Норвегії: Свириденко розкрила деталі

Норвегія також надає обладнання з розподіленої генерації.

Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на 2026 рік у рамках чергового пакета військової та цивільної допомоги Україні. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Прем’єрка наголосила, що всі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу. Зокрема, країна зробила найбільші внески у рамках ініціативи PURL, що суттєво посилило українську ППО.

"Сьогодні зробили найбільший наголос на енергетичній безпеці. Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти", - повідомила очільниця уряду.

Свириденко зазначила, що Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Групи "Нафтогаз".

Військова допомога Україні

За результатами "Рамштайну" на 2026 рік партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, понад $6 млрд буде у конкретних пакетах допомоги, включно з понад $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ППО, а також гроші на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна цього року потребує щонайменше 60 млрд доларів від партнерів для свого захисту.

