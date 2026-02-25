Союзники 'спасували' перед Путіним щодо питання миротворців в Україні, - The Telegraph

Англо-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний через примху Кремля.

Союзники визнали, що плани щодо розміщення миротворчих військ на території України потребуватимуть схвалення президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомили виданню The Telegraph численні джерела, все більше членів так званої коаліції бажаючих приватно визнавали, що їхній внесок у місію залежить від дозволу російського президента.

За словами інсайдерів, це означає, що англо-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний через примху Кремля.

Європейські джерела, обізнані про хід переговорів між Україною і РФ, стверджують, що перешкодою є гарантії безпеки після війни.

Однак один високопоставлений дипломат повідомив, що представники Франції та Великої Британії заявили, що "направлять свої війська тільки за згодою Росії".

Побоювання полягають у тому, що без підтримки Путіна будь-які європейські сили можуть бути розцінені як законна військова мета. Джерело сказало:

"Якщо Росія скаже, що ми не згодні і вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно буде направити сили іншого роду. Таким чином, згода або незгода Росії з цим матиме величезний вплив".

Друге дипломатичне джерело припустило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи місця за столом переговорів.

У чому суть проблеми

Відзначається, що лідери континентальних країн заявили про готовність направити в Україну сили стримування, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного і морського простору країни за підтримки розвідки і матеріально-технічного забезпечення з боку США.

Але це призвело до того, що обговорення гарантій безпеки злилося з переговорами про припинення вогню між Києвом і Москвою за посередництва США.

"Оскільки тепер це одні й ті ж переговори, Росія повинна погодитися на ці гарантії безпеки, а саме на розміщення військ на місцях", - сказало джерело.

Ще одне джерело в європейському оборонному відомстві назвало потенційне розгортання "досить гіпотетичним" через давні заперечення Путіна проти розміщення військ НАТО в Україні.

Що каже Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що союзники роздираної війною країни повинні "серйозно поставитися до України". Він сказав:

"Зараз Заходу, і Велика Британія могла б очолити цей процес, необхідно зібратися з силами і вжити ряд заходів для посилення тиску на Путіна, тому що в даний момент він не відчуває достатнього тиску, щоб покласти край конфлікту. Переговори носять абсолютно абстрактний характер. Немає ніяких доказів того, що Росія хоче цього".

За його словами, Україні слід поставити американські ракети Tomahawk і німецькі Taurus для ураження російських заводів з виробництва безпілотників. А Європа повинна припинити весь експорт російської нафти і повністю конфіскувати російські активи, заморожені на континенті, щоб допомогти Києву.

"Поки Путін не зрозуміє, що ми налаштовані серйозно, він не сяде за стіл переговорів", - підсумував він.

Миротворці в Україні - деталі

Великобританія і Франція зобов'язалися направити війська і зброю в Україну в рамках плану по припиненню війни Росії і запобіганню будь-яких майбутніх вторгнень.

Щонайменше 26 країн з коаліції бажаючих, до якої входять ряд країн-членів ЄС, Туреччина, Норвегія та Ісландія, заявили про готовність надати допомогу в цій місії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення миротворчого контингенту від союзників має бути якомога ближче до лінії бойових дій.

За його словами, Франція і Велика Британія можуть виділити по бригаді, тобто це до 5 тисяч осіб. При цьому додав, що є сигнали і від інших держав, які готові посилити Україну своїм контингентом.

