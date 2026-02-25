У ТЦК розповіли, як карають начальників за невиконання 'мобілізаційного плану'

За невиконання наказу щодо мобілізації визначеної кількості військовозобов’язаних начальника ТЦК відправляти "в окопи" не будуть.

Відверте невиконання визначених мобілізаційних планів призводить до штрафів і дисциплінарних стягнень стосовно начальників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив виданню Telegraf. За його словами, якщо всі області виконують приблизно на одному рівні наказ про виконання мобілізаційного плану, а хтось один з полковників-начальників ТЦК в певному регіоні цього не виконує, тоді стосовно нього накладатимуться не тільки штрафи.

"Але якщо всі виконують, а хтось із начальників відверто не виконує своїх обов’язків, звичайно, на нього не те що штрафні санкції, на нього будуть накладатися стягнення", - наголосив Істомін.

Водночас, за його словами, начальника ТЦК за це не будуть відправляти у військо "в окопи".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Істомін роз’яснив, що у правилах носіння форми одягу для військовослужбовців ТЦК та СП немає заборони на носіння балаклави.

А 11 лютого Істомін заявляв, що порівнювати мобілізаційні процеси у 2022-му і 2025-2026 роках - некоректно. Коментуючи слова уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про "системну кризу" в ТЦК та СП, він зауважив, що у 2022 році громадяни скаржилися на ТЦК переважно через небажання брати їх на військову службу, натомість зараз скарги зовсім інші.

