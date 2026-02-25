Міністр пояснив, як розраховується індексація пенсій.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року на 12,1%. Визначений розмір підвищення є вищим за рівень інфляції за 2025 рік (8%).

Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

"Розмір індексації визначається за формулою, закріпленою законодавством, відповідно до якої коефіцієнт на 50% залежить від інфляції за попередній рік (8% у 2025 році) і на 50% - від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%), що в підсумку сформувало коефіцієнт індексації на рівні 12,1%", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу приділено пенсіонерам із найбільш вразливих категорій. Зокрема мінімальні пенсійні виплати зростуть:

для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно), мінімальний розмір пенсії зросте з 3758 грн до 4213 грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем - з 3613 грн до 4050 гривень;

для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем - з 3323 грн до 3725 грн, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем - з 3038 грн до 3406 грн.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

При цьому пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів), не індексуються, адже їх розміри уже були переглянуті з 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій в березні 2026 року

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що березнева індексація не стосується пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших. Також незмінною залишаться виплати для тих, хто отримує максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн. Крім цього, не зміняться виплати прокурорам та суддям у відставці.

