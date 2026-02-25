Підготовка до війни з Китаєм: США показали, як виглядатиме оновлений F-22‎ (фото)

Передбачається, що модернізація дозволить літаку ефективніше діяти в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Американська компанія Lockheed Martin представила модель винищувача F-22 у новій конфігурації. Про це повідомляє The War Zone.

Модель літака, який назвали "‎Raptor 2.0"‎, продемонстрували на симпозіумі Warfare Symposium Асоціації ВПС і Космічних сил США.

Модернізований літак оснащений "‎малопомітними"‎ зовнішніми паливними баками і контейнерами з інфрачервоною системою виявлення. Раніше такі баки демонструвалися на рендерах і фото, зробленому з великої відстані, де деталі практично не проглядалися.

На думку фахівців, нові зовнішні баки є критично важливим доповненням. Вони дозволять F-22 ефективніше діяти на величезних відстанях у разі потенційного конфлікту у Індо-Тихоокеанському регіоні.

У минулому обмежену дальність Raptor компенсували встановленням звичайних зовнішніх баків, які не мають малопомітності. В умовах протидії сучасним системам ППО Китаю такий варіант стає малопридатним.

Нові баки, як і попередні, можуть бути скинуті в польоті, що дозволяє повністю відновити льотні характеристики літака і додатково знизити його радіолокаційну помітність.

Поряд із баками можна бачити малопомітні контейнери з системою інфрачервоного пошуку та супроводу цілей (IRST). Подібні сенсори планували встановлювати на F-22 ще на етапі початкового проектування, проте цей варіант був виключений з міркувань економії коштів.

Незважаючи на заходи щодо зниження помітності, установка нових контейнерів IRST все ж впливає на радіолокаційну сигнатуру літака. Однак цей компроміс визнано виправданим.

Справа в тому, що система IRST стає особливо ефективна для виявлення малопомітних цілей, що стає все більш актуальним, в тому числі в Тихоокеанському регіоні, де стрімко зростає кількість китайських винищувачів-"невидимок".

Нові американські винищувачі

США не лише модернізують вже існуючі літаки, а й активно розробляють принципово нові винищувачі шостого покоління.

Минулого року президент США Дональд Трамп повідомив, що компанія Boeing здобула перемогу в конкурсі на створення нового винищувача шостого покоління F-47.

За словами Трампа, "‎він стане найпередовішим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком із коли-небудь створених"‎.

А нещодавно компанія Pratt & Whitney поширила відео з можливою візуалізацією перспективного винищувача F-47, для якого вона розробляє двигун ХА103. У новій візуалізації можна бачити два двигуни з пласкими соплами з керуванням вектором тяги, схожими на двигуни F-22.

