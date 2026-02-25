Війна закінчиться політичним рішенням, але є умова, - командувач Нацгвардії

Для того, щоб РФ перестали вимагати від України додаткові території, Силам оборони треба зупинити просування ворога.

Війна Росії проти України закінчиться "політичним рішенням". Про це заявив Командувач Нацгвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю журналістці Анні Максимчук.

"Всі війни закінчуються. І ця війна закінчиться. Але вона закінчиться політичним рішенням. Вважаю, треба мати баланс між політики і військовими. Щоб не дуже ті залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику", – сказав Півненко.

Водночас він зазначив, що для того, аби Росія перестали вимагати від України віддати неокуповані території Донецької області, Сили оборони повинні зупинити просування ворога. За словами Півненка, для цього треба підійняти дронову складову на "достатній рівень".

"Якщо ми піднімемо на достатній рівень і він (ворог, – УНІАН) не буде вглибину нашої країни рухатися, то все буде нормально. Тобто якщо активна оборона буде працювати і не буде перемог ніяких у ворога, він задумається, чи потрібна йому така війна, чи ні. Важливо зупинити і стійко стояти. Не треба наступати, не треба нічого придумувати. Просто забезпечити стійкість оборони і тоді не буде ворогу, що пояснювати своєму народу", – додав Півненко.

Він також розповів про те, що може відбуватися з української сторони в разі зупинки бойових дій на лінії боєзіткнення:

"Ми ж вже працювали над цим, це вже було. Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде й тут, стабілізаційні дії, будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили – чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостей. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові стримувати ворога, якщо він надує якісь негарні речі".

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна проведе двосторонні переговори із представниками США щодо завершення війни. За його словами, на зустрічі зокрема обговорюватимуть майбутні тристоронні переговори, до яких доєднатися і Москва.

Водночас президент зазначив, що під час завтрашньої зустрічі сторони наврядчи досягнуть рішення щодо питання територій. За словами Зеленського, тристороння зустріч за участі РФ має відбутися у перші дні березня.

