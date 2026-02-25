Водіям приготуватись: у Києві тимчасово обмежать рух низкою мостів

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту в столиці.

У Києві 26 та 27 лютого частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

Так, 26 лютого ремонтні роботи проводитимуть на Північному мосту, шляхопроводі на вул. Кіото, Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на проспекті Повітряних Сил, шляхопроводі на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського, мосту через р. Либідь на проспекті Повітряних Сил.

При цьому 27 лютого ремонтні роботи проводитимуть на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі та на мосту ім. Є.О. Патона.

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 26 лютого у столиці частково відновить свою роботу електротранспорт - на правому березі столиці після тривалої паузи курсуватиме низка тролейбусів та трамваїв.

16 лютого повідомлялося про транспортний колапс у столиці. Тоді в Києві через сніг і ожеледицю на дорогах утворювалися затори, особливо складна ситуація була на спусках і підйомах. У столиці тоді було багато ДТП, а автівки сповзали на льоду.

