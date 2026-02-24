Через енергетичну скруту економіка України переживає найгіршу кризу за час війни, - Reuters

Промисловість перебуває під значним тиском і несе збитки, що провокуватиме інфляцію.

Економіка України переживає найважчий період з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Ворог завдав масштабних руйнувань енергосистемі країни, чекрез що компанії змушені скорочувати виробництво та податкові відрахування до держбюджету.

Агенство Reuters пише, що криза охопила всі галузі української промисловості – від сталеливарних заводів до гірничодобувних, цементних та харчових компаній.

За перший рік війни ВВП України скоротився майже на третину. Попри скромне зростання протягом наступних років, він залишається набагато меншим, ніж до вторгнення, і сильно залежить від державних витрат. Майже 6 мільйонів людей покинули Україну, а понад 3 мільйони переміщено в межах її кордонів. Сумарно це становить понад п'яту частину довоєнного населення.

Відео дня

У лютому щомісячний індекс відновлення ділової активності Інституту економічних досліджень у Києві став негативним вперше з 2023 року. Він порівнює кількість компаній, що повідомляють про погіршення або поліпшення стану бізнесу порівняно з минулим роком.

Скільки коштує Україні енергетична криза

Ситуація в енергетиці різко погіршилася за останні місяці, каже економістка Центру економічних досліджень Наталія Колесніченко. За її оцінками, попит на енергію у січні та лютому перевищив пропозицію на 30%.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив 12 лютого, що, попри підвищення температури, піковий попит споживання електроенергії досягнув 16,4 ГВт. Це значно перевищує 12,3 ГВт, які Україна здатна виробляти. Країна імпортує майже 2 ГВт в години пік.

Підприємствам доводиться боротися зі зниженням виробництва, зростанням витрат, порушенням ланцюгів поставок та збільшенням термінів доставки. Все це впливає на конкурентоспроможність і призведе до зростання інфляції, яка вже становить близько 7%, кажуть джерела Reuters.

За даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, енергетична криза коштувала державному бюджету близько 12 мільярдів гривень митних та податкових надходжень лише у січні.

Стрибок рівня боргу України майже до 100% валового внутрішнього продукту – незважаючи на дві реструктуризації – збентежив деяких інвесторів. Минулого тижня, коли мирні переговори в Женеві, здавалося, зайшли в глухий кут, ціна українських облігацій знизилася.

Підприємства інвестували мільйони гривень у резервні джерела живлення – від генераторів до акумуляторів, сонячних панелей та газу. Проте нещодавнє опитування Європейської бізнес-асоціації показало, що перебої в роботі ускладнили життя чотирьох із п'яти бізнесів. Половина зменшила виробництво, тоді як 61% скаржилися на зростання витрат.

Стан енергосистеми України – останні новини

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що для відбудови енергетики Україні в найближчі десять років знадобиться 90,6 млрд доларів, з яких тільки на швидке відновлення системи в цьому році потрібно буде 4,9 млрд дол.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує припинити постачання електроенергії Україні через перебої з поставками російської нафти магістраллю "Дружба".

Вас також можуть зацікавити новини: