На початку війни Україна втратили дуже багато землі: командувач Нацгвардії розкрив причину

Україна могла б запобігти цьому, аби вчасно взяла приклад з тактики Ізраїлю, вважає Олександр Півненко.

Росії вдалося захопити значні території України на початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав Командувач Нацгвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю журналістці Анні Максимчук, коментуючи загальні досягнення росіян на фронті.

"Це хороший показник, велика територія. Це поганий показник для нас, для нашої ситуації. Ми не були готові. Тому ми втратили на початках дуже багато. Якщо б ми знали, впевнено діяли, були розставлені всі на позиціях, були б підірвані вчасно всі мости, то не було б такого", – сказав Півненко.

Він додав, що Україна могла б наслідувати приклад Ізраїлю перед початком повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про превентивний удар, який дозволив би порушити плани окупантів.

Відео дня

"Ви знаєте, як працює Ізраїль. Це невелика країна. Але коли в них є розвідінформація, вони навипередки роблять. Вони підіймають свої літаки і знищують. Тому що вони знають, що завтра там будуть бойові дії. Вони заздалегідь знищують. Так само, як і ми робимо. Якщо ми знаємо, що противник наступає на нас, ми розуміємо дані, знаємо, де знаходиться район зосередження, з якого він буде діяти. Ми туди просто направляємо всі засоби і знищуємо його. Якби ми так діяли, ми ж бачили і знали, що на кордонах стоїть противник. Треба було по ньому працювати всіма засобами. І тоді по-іншому було б", – пояснив Півненко.

Скільки територій захопила РФ

Раніше аналітики DeepState підрахували, що протягом 2025 року РФ захопила 4000 кв км українських територій. Найбільше просування ворога було зафіксовано на Донеччині, а саме - захоплення 10,6% української землі.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, Росія планує захопити всю територію Донецької області до початку квітня 2026 року. Також, за його словами, ворог ставить за мету взяти під контроль якомога більше територій у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: