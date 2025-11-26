Графіки погодинних відключень у четвер діятимуть обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень діятимуть у четвер з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватися аналогічно протягом всієї доби.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили в "Укренерго".

За умови відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми, у більшості регіонів України обсяг відключень до кінця тижня скоротиться до щонайбільше двох черг, заявив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко.

Говорячи про наслідки нещодавньої масованої атаки Росії на енергосистему України, Зайченко зазначив, що більшість пошкоджень об’єктів "Укренерго" вже усунено і "обладнання включено в роботу".

Сьогодні, 26 листопада, у Харківській, Сумській та Полтавській областях запроваджено аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі та нову російську атаку на енергооб'єкти.

