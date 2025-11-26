Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Харківській, Сумській та Полтавській областях запроваджено аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі та нову російську атаку на енергооб'єкти, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - наголосили у міністерстві.

У Міненерго також нагадали, що до кінця поточної доби в усіх регіонах України будуть почергово відключати світло побутовим споживачам, а промисловість та бізнес мають обмежити споживання електроенергії до визначеного рівня.

В "Укренерго" уточнили, що протягом дня обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2,5 черг.

У компанії додали, що аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергетиці.

Російські атаки на українську енергетику - останні новини

В ніч проти 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Основні зусилля цього разу ворог спрямував на Київ. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

В Міненерго додали, що, окрім Києва, російські дрони та ракети летіли на енергетичні об’єкти ще у п'яти областях. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів. Через ворожу атаку у Харкові запровадили графіки подачі води.

