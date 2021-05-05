У Берліні вважають, що це хороша ідея для виходу зі скандальної ситуації навколо "Північного потоку-2".

Парламентська група "Вільних демократів" переконана, що Україна може стати важливою частиною ланцюга постачання водню для задоволення потреб ЄС.

"Німеччина і Європа зацікавлені у політичній стабілізації України й підтримці її економічного розвитку. Тож включення країни в європейські плани щодо водню досить прогресивне з точки зору кліматичної політики, а також геополітично розумне", - цитує Handelsblatt слова заступника голови парламентської групи "Вільних демократів" Міхаеля Тойрера.

"Водночас, ми можемо вивести Німеччину глухого кута, в який нас завели невдалі дії федерального уряду, пов'язані з "Північним потоком-2"", - додав німецький політик.

Читайте такожНімецькі екологи оскаржують в суді будівництво "Північного потоку-2"Ідея допомогти Україні запустити виробництво водню в якості палива не нова. Німецький уряд також просуває цей підхід в рамках енергетичного партнерства з Києвом. Однак, проекти цієї ініціативи досі на дуже ранній стадії. Втім, "Вільні демократи" переконані, що федеральний уряд Німеччини не використовує значну частину потенціалу цієї співпраці. В Україні є хороші умови для виробництва електроенергії за допомогою відновлювальних джерел. А це головна умова для виробництва "зеленого" водню. На додачу, наявна українська газотранспортна система, через яку Росія експортує газ в ЄС, може бути використана для транспортування цього українського водню в Європу.

Читайте такожСША хочуть призначити спецпредставника щодо "Північного потоку-2" - ЗМІHandelsblatt пише, що український уряд, схоже, усвідомлює такі можливості. Київ ставить за мету у свій час почати експортувати водень через свою ГТС замість російського газу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав виробництво такого зеленого палива пріоритетом на рівні з діджиталізацією української економіки. Він погоджується, що водень може стати важливою промисловістю для України. Однак, проблема в тому, що активна політика дестабілізації з боку Росії за багато років ослабила Україну.

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Переклад: Лесь Димань