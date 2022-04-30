Раніше Bloomberg повідомляв, що Eni готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку".

Італійська компанія Eni має намір дотримуватися існуючих договірних умов із закупівель російського природного газу і тому не відкривала рублевого рахунку.

Про це заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеі, передає інформагентство Ansa.

"Ми оплачуватимемо газ, що надійшов, у суворій відповідності з договірними умовами та міжнародними санкціями. Валюта договору та рахунки-фактури будуть у євро, і ми не відкривали рахунки в рублях", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

27 квітня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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