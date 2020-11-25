Компанія зможе приступити до розробки родовища відразу після узгодження відповідної постанови.

Кабінет Міністрів України надав НАК "Нафтогаз України" дозвіл на дослідно-промислову розробку газоносних надр на шельфі Чорного моря без необхідності проведення конкурсу, строком на 30 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте також"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 4,5 рази

"Проектом постанови передбачено можливість НАК "Нафтогаз України" отримати без аукціону дозвіл на користування газоносними надрами на континентальному шельфі в межах фактичної морської економічної зони України, що дозволить наростити власний видобуток газу, створить додаткові робочі місця, дозволить наповнити як місцеві, так і державний бюджет", - сказав міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський, представляючи проект постанови.

За його словами, до розробки родовища державна компанія може приступити відразу після узгодження документа і проходження відповідної процедури.

"Наша мета, щоб державна компанія почала цей процес, а під час промислової розробки можливо будуть залучені інвестори, а, можливо, компанія зможе власними силами видобувати додатковий обсяг газу і підтримувати енергетичну незалежність", - додав Абрамовський.

Міністр фінансів Сергій Марченко не підтримав дану постанову, оскільки вона передбачає зменшення розміру збору за видачу спецдозволів, що знизить надходження до державного бюджету.

Хронологія подій

У вересні група "Нафтогаз" представила прем'єр-міністру Денису Шмигалю стратегічні напрямки та проекти видобутку природного газу.

Зокрема, представлені перспективи освоєння глибоких горизонтів, покладів нетрадиційного газу в щільних породах і Чорноморського шельфу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна