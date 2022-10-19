У КВДА додали, що електромережу не вимикатимуть примусово, якщо мешканці міста будуть споживати економно зараз.

У держадміністрації звернулись до киян з вимогою економити електроенергію та воду.

Про це йдеться у дописі КВДА.

"Київ на сьогодні економить лише 7% з 30% необхідних. Електромережу не вимикатимуть примусово, якщо ми будемо споживати економно зараз", - пояснили у держустанові.

Відео дня

Зазначається, що для уникнення віялових відключень потрібно: обмежити роботу енергомістких приладів в години пік із 6:00 до 9:00 та від 17:00 до 23:00.

У КМДА перерахували, що відноситься до енергомістких приладів: електроплита, бойлери, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівачі та кондиціонери, пральні машини та інші.

"Особливо звертаємося до бізнесу! Ми закликаємо усіх бути свідомими. Вимикайте вивіски, підсвітку, не залишайте увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч та ілюмінацію. Споживаймо електроенергію грамотно. Лише разом ми наблизимо перемогу", - підсумували у держадміністрації.

Чому треба економити

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження, які виникли внаслідок цього, влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години - з 17:00 до 23:00.

Раніше президент Зеленський повідомив, що з 10 жовтня 2022 року через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на 🇺🇦 енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні", - зазначив він.

11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

В "Укренерго" заявили, що найбільш свідомо підійшли до заклику зменшити споживання електроенергії у вечірні години 15 жовтня жителі Чернігівської області, їх результат - майже 20%. Водночас споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

Вас також можуть зацікавити новини: