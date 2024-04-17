Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях, але такої можливості немає.

У середу, 17 квітня, споживання електроенергії в Україні стрімко зростає через похолодання та хмарну погоду. Станом на ранок рівень на 6,5% перевищував аналогічний показник за вчора. Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян. Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

В компанії також зазначили, що у вівторок добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня. Тому диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Відео дня

За даними "Укренерго", вчора, 16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу диспетчерський центр з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ-год.

Водночас протягом доби запланований обсяг імпорту електроенергії майже в 2 рази менший, ніж вчора. Ресурс надходить з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6600 МВт-год. Експорт – не заплановано.

Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів. На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Проблеми в енергетиці

Раніше УНІАН писав, що у разі підвищеного попиту на споживання електроенергії та продовження російських обстрілів по енергооб'єктах у Києві можуть застосувати графіки обмеження електричної потужності.

Після руйнування Трипільської ТЕС президент України Володимир Зеленський повідомив, що у станцію влучили 4 російські ракети, ще 7 вдалося збити. Як пояснив президент, станцію не вдалося захистити від російських ракет, бо в українській системі ППО вичерпалися боєголовки, якими захищали об'єкт.

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