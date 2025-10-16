Ворог щодня здійснює масовані атаки на підстанції "Укренерго".

Тактика ударів Російської Федерації по українській енергосистемі змінилася. Москва намагається довести її до непридатного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко на Київському міжнародному економічному форумі.

"Зміна тактики така ж, як на полі бою. Якщо спочатку в них була мета дійти за три дні до Києва і захопити всю Україну, то потім вони змінили на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну з підстанцій "Укренерго" здійснюються масовані атаки щодня, летить велика кількість дронів, яка намагається стерти з лиця землі наші об’єкти", - сказав Зайченко.

Відео дня

Він відмітив, що на початку війни у росіян були спроби погасити всю енергосистему масштабними ударами, під час яких використовувалося до 100 ракет, які летіли на різні підстанції "Укренерго".

За його словами, ці удари завдавали значних пошкоджень, але енергосистема встояла. Був лише один випадок, коли система була доведена до блекауту, тоді залишилися тільки певні острови, від яких за допомогою європейських колег заживили всю енергосистему.

Зараз ситуація змінилися - ворожі атаки почалися з вересня з розподільчих підстанцій залізниці, а потім дійшли до підстанцій "Укренерго", насамперед, в прифронтових областях.

"Ці атаки були настільки складними й важкими, що навіть зараз в деяких областях - в Сумській і Чернігівській - введені графіки споживання. Але ми, як "Укренерго", робимо все можливе для відновлення", - зазначив Зайченко.

Він також вказав, що темпи відновлення енергооб’єктів сьогодні надзвичайно швидкі, а завдяки партнерам України енергетики накопичили велику кількість обладнання.

"У нас є механізми і треновані бригади. І швидкість, з якою ми відновлюємо, недосяжна ні для кого в світі", - додав глава НЕК "Укренерго".

Удари Росії по енергосистемі України - останні новини

15 жовтня за командою "Укренерго" майже на всій території України було запроваджено екстрені відключення. В компанії зазначили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що вчорашнє запровадження екстрених відключень у майже всіх областях було викликано дефіцитом потужності в енергосистемі внаслідок ударів Росії по енергооб’єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: