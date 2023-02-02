Однак дефіцит все ще залишається суттєвим.

Споживання та дефіцит електроенергії зменшилися, генерація покриває 80% потреб споживачів.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, ліміти споживання, які доведені до всіх обленерго, збільшені у зв'язку зі скороченням дефіциту. Кожен обленерго складає графіки відключень самостійно відповідно до лімітів, їх перевищення поки ніде не фіксується..

"Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреб споживачів", - йдеться в повідомленні.

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"Причина дефіциту - російські масовані ракетні атаки, в результаті яких пошкодження отримали і електростанції, і високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту і включенням в роботу одного з блоків електростанції і збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями", - заявили в енергокомпанії.

Також в "Укренерго" додали, що на двох підстанціях у Східному та Центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджено ракетними атаками росіян восени минулого року.

"Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях", - сказано в повідомленні.

Спроби окупантів знищити енергосистему України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, за відсутності нових обстрілів до кінця лютого вдасться скоротити дефіцит удвічі.

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