Глава "Енергоатому" вважає, що насправді росіяни просто крадуть інформацію про те, як працює українська атомна галузь і зокрема ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму звіті за результатами місії назвало представників "Росатому", які перебувають на окупованій Запорізької АЕС, радниками українських атомників.

Про це сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю чеському телеканалу ČT24.

"Ми працюємо і наш персонал працює на ЗАЕС, але ще там знаходиться 10-15 працівників з Росії, вони нелегально там перебувають. Місія МАГАТЕ написала, що вони є радниками й вони дають поради українській стороні з ядерної та радіаційної безпеки. Це дуже цікавий пасаж у цьому звіті", - сказав він.

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За словами Котіна, насправді представники "Росатому" перебувають на Запорізькій АЕС незаконно.

"Нам не потрібні ніякі поради персоналу "Росатому". Що вони там роблять? Сидять в бункері, який зайняли на території ЗАЕС – це кризовий центр, який передбачений, щоб ліквідувати наслідки аварійної ситуації", - пояснив він.

Глава "Енергоатому" вважає, що насправді росіяни просто крадуть інформацію про те, як працює українська атомна галузь і зокрема ЗАЕС.

"Вони там сидять і фактично крадуть інформацію з Запорізької атомної станції: про те, як ми там працюємо, які ми використовуємо програми, які модифікації ми зробили на наших блоках", - додав він.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення станції до мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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