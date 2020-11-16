У відомстві повідомили, що в Україні не мають лічильників і, відповідно, сплачують за комунальні послуги за встановленими нормами, 2,3 млн домогосподарств.

Міністерство енергетики вважає за необхідне переглянути норми споживання газу громадянами, у яких не встановлені лічильники.

Про це відомство повідомило на запит УНІАН, відповідаючи на питання, чи планується перегляд норми споживання газу і води.

Читайте такожЗ наступного року в Україні можуть підняти тарифи на розподіл газу

"Так, норми споживання газу вимагають перегляду на основі об'єктивного експертного аналізу", - сказано в повідомленні.

При цьому у відомстві повідомили, що в Україні не мають лічильників і, відповідно, сплачують за комунальні послуги за встановленими нормами, 2,3 млн домогосподарств. На встановлення такої кількості приладів обліку необхідно приблизно 3-5 млрд грн залежно від типу та виду лічильника.

У Міністерстві енергетики пояснили, що чинне законодавство передбачає компенсацію населенню витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу за рахунок тарифу на розподіл газу.

"Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу", - повідомили УНІАН у профільному міністерстві.

Хронологія подій

30 січня 2019 року Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення норми споживання газу на рівні 3,29 куб.м замість 9,8 куб. м на одну людину на місяць.

27 лютого минулого року Кабмін прийняв ще одне рішення про зниження норм споживання блакитного палива. Відповідно до цього рішення, при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норма знижена до 3,28 куб.м на одну людину на місяць.

24 грудня 2019 року НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на послуги 44 газорозподільних компаній України протягом першого півріччя 2020 року - від 30% до 2,5 раза залежно від компанії.

Середня вартість газу в Україні для населення в листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 24%, з 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.

16 листопада 2020 року член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій заявила про те, що тарифи на розподіл газу облгазів і міськгазів для споживачів з січня 2021 року можуть зрости, оскільки в Україні зросла ціна на газ, яка формує половину вартості доставки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна