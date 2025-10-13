'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 13 жовтня, подорожчав на 18 копійок і складає 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 25 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подорожчав на 17 копійок і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 жовтня, зріс на 24 копійки і складає 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 13 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,11 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Протягом останніх шести місяців українці активніше купували євро, ніж долар. Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, у вересні чиста купівля євро становила 201,5 млн дол. (в доларовому еквіваленті), а доларів - 179,1 млн дол. Він зазначив, що, хоча українці торгують більше доларом (обіг 2,4 млрд дол.), проте накопичують більше в євро (обіг євро 0,84 млрд дол. в еквіваленті).

