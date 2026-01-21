Деякі енергетики і комунальники отримають 100% бронювання від мобілізації, - Зеленський

Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів.

Працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, отримають 100% бронювання від мобілізації, повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

"Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу", - ідеться у заяві президента.

Зеленський наголосив, що дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів, адже міста мають ресурс для залучення людей на роботу.

Російські війська в ніч проти 21 січня вчергове вгатили по українській енергетиці, частково залишивши без світла чотири області. Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, станом на ранок були знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев прокоментував обіцянку уряду не вимикати світло будинкам з електроопаленням, зазначивши, що для більшості домівок реалізувати цей задум буде неможливо. За його словами, для того, аби заборонити відключати світло у будинках з електроопаленням, потрібно внести зміни до підзаконних актів. Експерт дав зрозуміти, що це буде не швидко через бюрократичну тяганину.

