З наступного року зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження.

Підвищення акцизних податків зумовить зростання цін на пальне, проте через певні фактори подорожчання пального в найближчі місяці суттєво сповільниться. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.

"Підвищення акцизних податків підживлюватиме зростання цін на пальне. Водночас через ефект бази порівняння, також зумовлений податковими змінами, подорожчання пального в найближчі місяці суттєво сповільниться – з 25,5% р/р у червні, до 12% р/р у грудні", – йдеться в документі.

Регулятор пояснює, що короткостроковий знижувальний тиск матиме й значна пропозиція пального завдяки запасам, сформованим напередодні підвищення акцизів. Проте в міру їх вичерпання й під впливом підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди ціни на пальне зростуть наприкінці 2024 року – на початку 2025 року.

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"Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів і транспортних послуг. Але з наступного року зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне суттєво сповільниться – до 4%", – прогнозує Нацбанк.

Підвищення акцизів на пальне

18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Ставки акцизного податку будуть підвищуватися поступово до 2028 року.

Засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв’ю УНІАН зазначав, що подорожчання пального у зв'язку з підвищенням акцизів призведе до підвищення цін на всі товари без винятку, оскільки паливні витрати закладено в собівартість усіх виробництв. Особливо сильно це проявляється в умовах масових відключень світла, коли бізнес працює на генераторах.

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