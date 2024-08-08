На станції не вистачає кваліфікованого персоналу.

На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції наразі перебуває близько тисячі російських загарбників. Крім того, там працюють декілька тисяч співробітників, найняті компанією, яка афілійована з концерном "Росатом".

"На ЗАЕС близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", — заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz".

Він розповів, що на атомній станції не вистачає кваліфікованого персоналу, хоча туди й найняли декілька тисяч працівників.

Відео дня

"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, — компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" — більше не має права на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", — додав мер Енергодара.

За словами Орлова, усі шість атомних реакторів станції зараз перебувають в стані холодної зупинки, який, на його думку, є "найнебезпечнішим способом закриття реактора".

Ситуація на ЗАЕС

Наприкінці червня експерти МАГАТЕ повідомляли, що біля Запорізької АЕС через обстріли та пожежу було зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу. Зруйнований об'єкт розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від енергетичного об'єкта.

11 липня Генеральною Асамблеєю ООН було ухвалено резолюцію під назвою "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС". Крім того, було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на Запорізькій АЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових.

За даними Greenpeace, росіяни риють окопи біля ставку-охолоджувача Запорізької АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: