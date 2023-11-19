Зараз цей блок знаходиться в стані "гарячого зупину".

На тимчасово окупованій Запорізької АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблоку. Про це повідомляє МАГАТЕ.

Як зазначається на сайті Міжнародного агентства ядерної енергії, витік стався в другій контур охолодження. Радіоактивності там не виявлено.

Експерти кажуть, що в контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5 виявили бор. Зараз цей блок знаходиться в стані "гарячого зупину".

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"Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", – сказано в повідомленні.

Однак після проведення перевірки стало відомо, що вміст бору в другому контурі охолодження залишається в межах норми. Радіоактивності там також не виявили.

Незважаючи на витік, росіяни, які контролюють станцію з початку повномасштабного вторгнення, вирішили продовжити тримати енергоблок №5 в режимі "гарячого зупину", який буде повторно оцінений після того, як у тимчасово окупованому Енергодарі запрацюють всі котли, що використовуються для опалення міста.

Ситуація на Запорізькій АЕС

17 листопада в "Енергоатомі" заявляли, що на тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Зокрема, на 2, 4 і 6 енергоблоках.

Для резервної дизельної електростанції росіяни вирішили використовувати російське мастило, яке піниться при нагріванні. Це може призвести до зниження тиску в системі і автоматичного відключення дизель-генераторів, що несе великі ризики.

Крім того, раніше повідомлялося, що окупанти викликали частковий блекаут на ЗАЕС. Через некомпетентні дії росіян сталося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС. У результаті цього почали працювати дизель-генератори і системи безпеки.

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