Нафта дорожчає: удари США по Ірану похитнули крихке перемир’я, - Reuters

Учасники ринку побоюються, що крихке перемир'я між США та Іраном розвалюється.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у середу, 8 липня, після того, як американські збройні сили завдали авіаударів по Ірану та відновили санкції на продаж іранської нафти, пише Reuters.

Учасники ринку побоюються, що крихке перемир'я між сторонами розвалюється, а поставки нафти з Близького Сходу можуть знову опинитися під загрозою.

Зазначається, що ф’ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent станом на 06:00 за київським часом подорожчали на 1,92 долара, або на 2,6% - до 76,08 долара за барель. Водночас американська West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,82 долара, або на 2,6% - до 72,26 долара за барель.

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Обидва еталонні сорти вже піднімалися приблизно на 3% 7 липня одразу після того, як США скасували загальну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти, у відповідь на атаки з боку Тегерану.

"Хоча скасування ліцензії принципово не змінює динаміку нафтового ринку, це важливо з точки зору настроїв. Воно підвищує ризик розриву тимчасової угоди між США та Іраном", - зазначили аналітики ING.

Авіаудари США стали відповіддю на атаки Ірану проти трьох комерційних суден, які проходили через Ормузьку протоку, повідомило Центральне командування США.

Голова відділу досліджень MST Marquee Сол Кавонік зауважив, що останній спалах конфлікту нагадує ринку, наскільки вразливим залишається прохід через протоку. За його словами, якщо напруга збережеться, а трафік через протоку залишатиметься нижче 50% довоєнного рівня, дефіцит пропозиції може підштовхнути ціни на нафту вгору.

Після підписання перемир'я між США та Іраном минулого місяця ціни на нафту опустилися до довоєнних рівнів. Причиною зниження стали очікування виходу на ринок значного обсягу відкладеної пропозиції нафти з Близького Сходу.

При цьому Іран заявляє про контроль над протокою і наказав суднам користуватися маршрутом ближче до свого узбережжя, а не тим, що проходить ближче до Оману, який також межує з протокою. США, своєю чергою, наполягають, що водний шлях має залишатися вільним для всіх, як це було до початку конфлікту.

Від початку війни країни активно скорочують власні запаси нафти, аби компенсувати дефіцит поставок. За даними Американського інституту нафти, запаси "чорного золота" в США знову знизилися минулого тижня. Опитані Reuters аналітики очікували, що запаси нафти скоротяться приблизно на 2,4 мільйона барелів.

Ормузька протока – головні новини

7 липня агентство Bloomberg повідомляло, що завантажений газовоз Al Rekayyat був уражений поблизу узбережжя Оману під час виходу з Ормузької протоки у вівторок. Напад посилив занепокоєння серед судновласників і став випробуванням угоди між США та Іраном щодо розблокування руху протокою.

Раніше через часткове відновлення руху Ормузькою протокою з’являлися прогнози, що до кінця цього року вартість нафти марки Brent може впасти до 60 доларів за барель. Тоді повідомлялося, що глобальні запаси нафти вичерпані набагато менше, ніж очікувалося.

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