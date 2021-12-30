Споживачі, які потрапили на обслуговування до постачальника "останньої надії", мають протягом 60 днів вибрати нового постачальника газу.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, за яких умов споживач може бути відключений від газопостачання.

На сайті компанії кажуть, що споживачі, які потрапили на обслуговування до постачальника останньої надії (ППН), мають протягом двох місяців вибрати нового постачальника.

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"Якщо ви не встигнете підключитися до нового постачальника в термін до 60 днів, газопостачання буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сайті компанії, "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства в Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, місті Кременець Тернопільської області, Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Постачальник "останньої надії":

Постачальник "останньої надії" - компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу.

За даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, постачальник "останньої надії" (ПОН) забезпечує природним газом понад 347 тис.побутових споживачів у різних регіонах України.

З 1 жовтня по 30 листопада уряд урівняв ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, чинними для звичайних споживачів: для населення був встановлений тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/куб. м (із ПДВ і без доставки).

1 грудня постанова втратила чинність. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оголосила, що ціна на газ на 2 грудня для споживачів ПОН становитиме 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 раза більше, ніж у листопаді.

9 грудня НКРЕКП дозволила побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції газопостачальної компанії "Нафтогаз України", а саме за ціною 7,96 грн за куб. м.