На сьогодні "Нафтогаз" постачає газ безпосередньо 13% українських домогосподарств.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у квітні збереже ціну на газ для своїх побутових клієнтів на рівні 6,86 грн за кубометр.

Про це глава компанії Андрій Коболєв повідомив в ефірі "5 каналу".

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"Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І таким чином, ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - сказав Коболєв, додавши, що "Нафтогаз" на сьогодні поставляє газ безпосередньо 13% українських домогосподарств, тоді як ще в серпні 2020 року ця частка становила 2%.

Також він повідомив, що ціна за річним контактом, який має запрацювати з травня, ще не визначена.

Ринок газу

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Що цьому передувало

У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, має намір з 1 травня 2021 року затвердити річну ціну на газ для населення для кожної працюючої на ринку газопостачальної компанії.

Постачальники природного газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, та іншу інформацію про пропозицію.

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Автор: Ігор Орел