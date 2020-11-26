За аналогічний період минулого року "Нафтогаз" отримав 12,9 мільярда гривень чистого прибутку.

Група компаній "Нафтогаз" за дев'ять місяців 2020 року отримала 17 млрд грн чистого збитку проти чистого прибутку в розмірі 12,9 млрд грн за аналогічний період минулого року, виключаючи доходи від транзиту газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Відзначається, що за третій квартал 2020 року збиток склав 5,5 млрд грн в порівнянні зі збитком 4,8 млрд грн в третьому кварталі 2019 року, виключаючи припинену діяльність з транзиту газу.

У порівнянні з попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ і збільшення обсягів продажів газу.

Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців видобуто 10,7 млрд куб.м і реалізовано 12 млрд куб. м природного газу.

Попередні збитки

Група компаній "Нафтогаз" за шість місяців 2020 року отримала 11,5 мільярда гривень чистого збитку проти чистого прибутку в розмірі 24,7 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.

За день до оприлюднення інформації про збитки "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким він постачає ресурс в рамках ПСО, до 5183 гривні за кубометр, що на 45% вище ціни попереднього місяця.

Подорожчання газу для виробників тепла, які до 1 травня 2021 року зобов'язані купувати газ виключно у "Нафтогазу", гарантовано призведе до підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.

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Автор: Бредіхіна Ганна