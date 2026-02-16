Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транспорт нафти з РФ в обхід України

Транзит нафти по трубопроводу "Дружба", який проходить через Україну, був зупинений в січні через атаку Росії.

Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід, оскільки ключовий маршрут через Україну залишається заблокованим, повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив в неділю, 15 лютого, що його країна спільно з міністром економіки Словаччини Денисою Саковою спільно направили відповідного листа до уряду Хорватії в Загреб.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, адже наше санкційне виключення дозволяє імпорт російської нафти морем у разі перебоїв із трубопровідними постачаннями", - написав Сійярто.

Відео дня

Він підкреслив, що енергетична безпека держави ніколи не повинна ставати ідеологічним питанням.

Очільник МЗС Угорщини написав, що його країна очікує на те, що Хорватія, на відміну від України, не ставитиме під загрозу надійність постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних мотивів.

Видання зазначає, що транзит нафти по трубопроводу "Дружба", який проходить через Україну, був зупинений наприкінці минулого місяця на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Додається, що Будапешт залежить від трубопроводу "Дружба", що з'єднує Угорщину з Росією через охоплену війною Україну, для більшої частини своїх нафтових потоків.

В публікації йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається прихильником закупівлі російських енергоносіїв для своєї країни, що не має виходу до моря, часто вступає в суперечки з сусідньою Хорватією щодо пропускної здатності Адріатичного газопроводу.

Видання припускає, що енергетична політика також буде обговорюватися під час переговорів Орбана з держсекретарем США Марко Рубіо в Будапешті в понеділок, 16 лютого.

Підкреслюється, що Орбан знайшов союзника в особі свого словацького колеги Роберта Фіцо, який у неділю, 15 лютого, підтримав його думку про те, що Україна використовує трубопровід "Дружба" як політичний важіль, що заперечують офіційні особи в Києві.

Російські енергоносії в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині відкрити очі у зв’язку з цілеспрямованим російським ударом по нафтопроводу "Дружба". Сибіга показав фото наслідків російського удару по нафтопроводу 27 січня поточного року, що призвів до зупинки транзита нафти. Він додав, що Україні відомо про плани Угорщини знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". У зв'язку з цим, Сибіга порадив Угорщині звернутися до своїх "друзів" у Москві.

Також ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо підтвердив про свої наміри під час візиту до Європи обговорити з Угорщиною та Словаччиною необхідність припинення закупівель енергоресурсів у Росії. При цьому, держсекретар США не став надавати подробиці, що саме він казатиме лідерам цих країн на зустрічі. Рубіо охарактеризував Угорщину і Словаччину як країни, які "дуже тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами". Він додав, що його візит є "гарною нагодою відвідати держави, в яких він раніше не бував".

Вас також можуть зацікавити новини: