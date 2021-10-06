4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу в свої підземні сховища.

До кінця 2021 року ціна на газ не тільки не опуститься нижче сьогоднішнього рівня, але і буде рости.

Такий прогноз озвучив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. Як говориться в матеріалі УНІАН, згідно з прогнозом експерта, до кінця поточного року ціни на газ можуть продовжити своє зростання.

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"Прогноз в поточних ринкових умовах - справа невдячна. Можна очікувати, що нижче поточних рівнів ціна опускатися до кінця року не буде. Але вона може продовжити зростання на новинах по "Північному потоку-2", результатах виборів у Німеччині та можливому похолоданні", – зазначив Компан.

Ціна на газ: що необхідно знати

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

Своєю чергою, це також провокує зростання цін на газ в Європі.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

5 жовтня 2021 року ціна на газ у Європі двічі за день встановила рекорд.

Автор: Ганна Бредіхіна