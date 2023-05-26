Одне із стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів.

Кабінет міністрів вирішив створити надійні сховища для зберігання стратегічних енергетичних ресурсів.

"Одне із стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і у довгостроковій перспективі, зокрема, енергетичних ресурсів. Затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Крім цього, уряд ухвалив рішення про перетворення одинадцять організацій Державного резерву України на державні підприємства, що стане першим кроком до їх модернізації.

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"Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття", - додав Шмигаль.

Атаки Росії по українській інфраструктурі

Від початку вторгнення країна-агресор зробила ціллю своїх атак цивільне населення та інфраструктуру України.

За даними KSE, з початку війни РФ завдала інфраструктурі України понад 147 млрд доларів збитків.

За оцінками Світового банку Україні для відновлення буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів, що у 2,6 раза перевищує ВВП країни за 2022 рік.

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