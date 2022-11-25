Вночі та вранці окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя.

Окупанти регулярно обстрілюють інфраструктуру Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що енергетики, які працюють в окупації, швидко відновили електропостачання і полагодили мережу.

"Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок, як хоче "Енергоатом". З цією метою регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Позавчора пошкодили лінію, знову вмикалися генератори на атомній станції, які забезпечили 130 мВт, необхідні для охолодження активної зони реакторів", - сказав Старух.

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"Але ця ситуація повторюється регулярно, і без передачі АЕС під контроль МАГАТЕ або навіть "Енергоатому" ми постійно стикаємося з цією історією", - сказав голова ОВА.

Крім цього, Старух розповів, що сьогодні вночі та вранці росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя.

"Частина ракет вночі прилетіла біля обласної лікарні, де знаходяться психічно хворі люди та лікарі – 270 осіб, 60 лікарів... На щастя, ніхто не постраждав, опрацьовується питання евакуації", - сказав Старух.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькіої АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з"Росатомом".

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

4 листопада 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія хоче перевести ЗАЕС на свою електромережу.

24 листопада зовнішнє електропостачання ЗАЕС було відновлено.

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